05 décès et 227 nouvelles contaminations enregistrés durant les deux derniers jours dans le gouvernorat de Manouba

05 décès suite à une infection par le coronavirus ont été enregistrés durant les deux derniers jours (vendredi et samedi) dans le gouvernorat de Manouba, a indiqué Hager Missaoui, directrice régionale de la santé. Ainsi le nombre de décès s’élève à 391 cas depuis l’apparition de la pandémie dans la région, a précisé la même source. 227 nouvelles contaminations ont été également recensées durant la même période. Le nombre des cas actifs est de l’ordre de 1046 cas, dont 15 sont admis dans le centre Covid à l’institut Mohamed Kassab et à l’hôpital local de Tébourba. 204 cas de guérison ont été aussi enregistrés, ainsi le nombre total des personnes guéries de cette maladie est estimé à 9285 cas sur un ensemble de 10716 contaminations depuis l’apparition de la pandémie. Selon les dernières données portant sur les personnes contaminées dans le gouvernorat, il s’agit de 306 cas à la Manouba, 238 à Tébourba, 134 à Mornaguia, 134 à Jedaida, 126 cas à Douar Hicher, 92 à Oued Ellil, 11 cas à Borj EL Amri et 05 cas à El Battan.

- Publicité-