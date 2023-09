1 264 Palestiniens détenus par Israël en détention administrative

Un total de 1 264 Palestiniens sont actuellement détenus par Israël en détention administrative, a déclaré mercredi le coordinateur spécial des Nations unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland.

Selon l’envoyé de l’ONU, ce nombre est le plus élevé depuis plus d’une décennie.

« Les forces israéliennes ont mené 1 042 opérations de recherche et d’arrestation en Cisjordanie, au cours desquelles 1 504 Palestiniens ont été arrêtés, dont 88 enfants », a déclaré Wennesland au Conseil de sécurité de l’ONU.

Au cours de la période considérée, entre le 15 juillet et le 19 septembre, 68 Palestiniens, dont 18 enfants, ont été tués par les forces de sécurité israéliennes lors de manifestations, d’affrontements, d’opérations de sécurité, d’attaques ou d’allégations d’attaques contre des Israéliens, et d’autres incidents, a-t-il ajouté.

Au total, 2 830 Palestiniens, dont 30 femmes et 559 enfants, ont été blessés, dont 271 par des balles réelles et 2 119 par l’inhalation de gaz lacrymogènes, a précisé l’envoyé de l’ONU.

« En outre, deux Palestiniens ont été tués et 73 blessés, dont trois femmes et 12 enfants, dans un contexte d’attaques massives de la part des colons israéliens.

Le manque de financement continue de compromettre la capacité de l’ONU à fournir des services cruciaux aux Palestiniens, a-t-il noté.

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a besoin d’urgence de 75 millions de dollars pour maintenir l’aide alimentaire jusqu’à la fin de l’année pour 1,2 million de Palestiniens à Gaza, a déclaré Wennesland.

Le Programme alimentaire mondial a besoin de 32 millions de dollars pour rétablir l’aide sociale aux familles prioritaires dans les territoires palestiniens occupés.

- Publicité-