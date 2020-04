1.500 morts de plus aux Etats-Unis. Lueur d’espoir pour l’Italie et l’Espagne

La pandémie de Covid-19 a déjà tué plus de 40.000 personnes en Europe, dont plus des trois quarts en Italie, en Espagne et en France. Dans ce dernier pays, le bilan des décès s’est élévé à 6.500 hier soir.

Une lueur d’espoir commence à arriver quand même en Italie et Espagne où l’augmentation du nombre de cas poursuit son ralentissement observé depuis une semaine.

Ailleurs, au Royaume-Uni, où une allocation exceptionnelle de la reine, mais aussi aux Etats-Unis, qui ont enregistré un nombre record de décès en une journée (+1.500) la situation est extrêmement préoccupante.