10 personnes bénéficiaires du programme de prise en charge des personnes âgées ayant perdu leur lien familial

Le nombre des personnes âgées prises en charge dans des familles durant l’année 2022 s’élève à 10 personnes dont 8 femmes selon la déléguée régionale de la famille de la femme de l’enfance et des séniors à Siliana Aida Ben Naser.

Dans une déclaration à l’agence TAP, samedi, Ben Naser a indiqué que le nombre des personnes prises en charge durant l’année 2023 atteindra les 23 personnes.

Lancé par le ministère de la Femme de la Famille de l’enfance et des Séniors, le programme de prise en charge des personnes âgées ayant perdu leur lien familial par des familles alternatives a pour but d’assurer un environnement familial naturel qui préserve leur dignité et leur équilibre psychologique et émotionnel, a-t-elle rappelé.

