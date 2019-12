100 mille tonnes de blé dur attendus pour janvier. Où est passée la très bonne récolte ?

«L’agence tunisienne des céréales a lancé un appel d’offres international pour acheter environ 100 000 tonnes de blé dur, 92 000 tonnes de blé tendre et 50 000 tonnes d’orge pour l’alimentation animale». C’est ce que rapporte ce jeudi 12 décembre 2019, le site «brecorder », citant des commerçants européens.

Selon la même source, «l’envoi de blé tendre a été demandé entre le 10 janvier et le 25 février et l’envoi d’orge entre le 15 janvier et le 15 février. On rappelle que dans un appel d’offres similaire, publié le 19 novembre de cette année, l’agence tunisienne des céréales avait acheté environ 75 000 tonnes de blé tendre de mouture, 92 000 tonnes de blé dur et 50 000 tonnes d’orge fourragère.

On savait que c’était le blé tendre qui était acheté le plus par la Tunisie, pour insuffisance de production de ce blé pour farine notamment. Mais on se demande pourquoi ces 100 mille tonnes de blé dur, spécialité de la Tunisie et dont la récolte 2019 avait atteint 24 millions de tonnes, en nette hausse !