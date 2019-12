100 millions d’euros de la BAD pour la BH Bank, pour le logement social

Consolidant ses ressources, BH Bank a bénéficié d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 100 millions d’euros qui lui a été accordée par la Banque africaine de Développement (BAD). Cette ligne de crédit à long terme est destinée au financement des PME et autres entreprises opérant dans les secteurs de la santé, logement économique et social, l’industrie et les énergies nouvelles et renouvelables.

L’accord a été signé mardi après-midi à Tunis en présence des Messieurs les ministres des Finances, du Développement, de l’Investissement, Mohamed Ridha Chalghoum, et de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, par le Directeur Général de BH Bank, Hichem Rebai et la responsable pays au bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord au sein de la BAD, Yacine Fall.

« C’est un témoignage réitéré d’un partenariat réussi engagé depuis des années entre nos deux institutions, s’est félicité Hichem Rebai, directeur général de BH Bank. C’est aussi un appui substantiel au financement de secteurs prioritaires de développement économique en Tunisie, a-t-il ajouté. BH Bank ne cesse d’apporter son soutien aux entreprises et de leur faciliter l’accès à un financement approprié à des conditions avantageuses, tout en les encourageant à initier de nouveaux projets et créer des emplois durables. Il a rappelé que BH Bank est fière d’avoir été élue en mai dernier meilleure banque régionale, en marge des assemblées annuelles du groupe de la BAD, tenues à Malabo, en Guinée équatoriale.

De son coté, Mme Yacine Fall a félicité BH Bank pour ses efforts et la qualité de ses interventions et la performance de ses services.

Pour le ministre Chalghoum, ce nouveau financement illustre les relations étroites et excellentes entre la Tunisie et la BAD, saluant l’appui sans cesse renouvelé par la première institution financière du continent à l’économie tunisienne. Il a saisi cette occasion pour rendre hommage aux équipes des deux parties qui ont œuvré à l’aboutissement de cet accord et salué BH Bank pour son concours substantiel à l’économie.