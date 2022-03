1000 crédits pour financer des projets et des micro-entreprises au profit des femmes

Le Fonds national de l’emploi accordera 1 000 crédits au cours de l’année 2022, pour financer des projets et des micro-entreprises au profit des femmes, en vertu d’un accord avec la Banque tunisienne de solidarité, a annoncé mardi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Nasreddine Nsibi.

En marge de l’ouverture de la troisième session du Salon de l’Emploi Inversé, organisé à Sousse par le Centre d’Orientation et de Réinsertion Professionnelle de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce, Nsibi a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que les programmes de financement spécifiques se poursuivent dans le cadre des interventions du Fonds National de l’Emploi en partenariat avec la Banque Tunisienne de la Solidarité.

A cet égard, il a souligné que des crédits de 30 millions de dinars seront consacrés au financement de projets et d’entreprises au cours de l’année 2022, précisant que 50% de ce montant financera 1000 projets au profit des femmes dont 300 projets pour les femmes rurales, contre 462 projets financés au cours de l’année précédente, soit 33% du total des interventions du Fonds National de l’Emploi pour l’année 2021.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a souligné que le gouvernement est en train d’assumer pleinement sa responsabilité pour la création de nouvelles opportunités au profit des compétences afin de leur garantir des postes d’emploi après les avoir accompagnés dans la formation selon les besoins et les attentes des entreprises.

Il a indiqué que son département s’emploie à la mise en place de programmes de financement adaptés aux exigences du marché de l’emploi et à l’encouragement de programmes de formation spécifiques, notamment dans le domaine de l’investissement dans les énergies renouvelables et propres.

A noter que la troisième session du Salon de l’Emploi Inversé a enregistré la participation de 54 établissements cherchant à recruter plus de 500 jeunes, selon le directeur du Centre d’Orientation et de Réinsertion Professionnelle de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce, Amani Boubacar.