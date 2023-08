Selon les dernières données financières, publiées par la BCT au 2 août 2023, les avoirs en devises couvraient 101 jours d’importation, avec 23,110 Milliards DT.

Par ailleurs, et selon la même source, le volume des billets et monnaies en circulation dépassait celui du refinancement bancaire. Au 2 août 2023, le premier était à 20,475 Milliards DT et le second à 16,684 Milliards DT