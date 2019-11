11.000 opportunités de travail chez 7.000 entreprises au Qatar, et un QVC pour visas gratuits, De moins en moins de Tunisiens font confiance au gouvernement, selon un sondage Gallup, « L’entreprise et le nouveau rôle de l’Etat », thème de la 34e édition des “Journées de l’entreprise”

Hi Tech Ne manquez pas les promot A l’occasion des fêtes de fin d’année, Orange lance à partir du 25 Novembre et jusqu’au 07 Janvier 2020, des promotions exclusives « spéciales Fin d’année» qui seront disponibles dans toutes Microsoft revoit ses règ Microsoft a déclaré lundi qu’il revoyait les clauses de confidentialité de ses contrats de “cloud computing” après que le régulateur de l’Union européenne a déterminé que les contrats de la Orange Tunisie : L’iPho Orange Tunisie continue à vous proposer le meilleur de la technologie et commercialise la nouvelle génération d’iPhone: L’iPhone 11, L’iPhone 11 Pro et L’iPhone 11 Pro Max qui seront en

Finances La Bourse de Tunis clôtu La bourse de Tunis a clôturé, la séance du lundi, sur un territoire négatif, le TUNINDEX a perdu 0,09 % à hauteur de 6 929,87 points dans un volume total Le Tunindex en hausse de La bourse de Tunis débute la séance de ce lundi 25 novembre 2019 dans le vert où le Tunindex gagne 0.23% avec 6 952.58 points dans un volume total de BGI/Castel la française, Déjà actionnaire à 57,99 % dans le capital de la SFBT, avec 73.237.555 actions, vient d’acquérir 700 mille nouvelles actions chez la même SFBT, pour le montant de 13,020 MDT