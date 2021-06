11 délégations dans 7 gouvernorats affichent un niveau très élevé de propagation du virus. Les voici!

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi, que 11 délégations relevant de 7 gouvernorats connaissent un niveau très élevé de propagation du virus (plus de 400 cas positifs pour 100 mille habitants)

Il s’agit des délégations de la Manouba, Tébourba (gouvernorat de Manouba), Nabeul, Joumine (gouvernorat de Bizerte), le Kef Est et Ouest (gouvernorat du Kef), Sidi Bouzid, Meknassi et Essaida (gouvernorat de Sidi Bouzid), Ben Guerdane (gouvernorat de Medenine) et Remada (gouvernorat de Tataouine).

Selon un communiqué du ministère de la Santé, ces régions s’ajoutent à celles de Kairouan, Béja, Zaghouan et Siliana, ou un confinement sanitaire général a été décrété dimanche dernier qui se prolongera jusqu’au 27 juin courant.

Le ministère a souligné la nécessité de respecter le protocole sanitaire en vigueur pour briser la chaine de contaminations.