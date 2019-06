11 membres de Machrouu Tounes claquent la porte du parti

Onze membres du parti “Machrouu Tounes ” ont présenté une lettre de démission collective. En dépit du déni du secrétaire général régional du parti à Ben Arous, Aziz Belakhdar , un document signé par plusieurs représentants des structures locales et centrales du part, parvenu à l’agence TAP, prouve bien la démission de 11 membres de “Machrouu Tounes”.

Dans une déclaration au correspond de l’Agence TAP à Ben Arous, Belkhdar a précisé qu’il a reçu, depuis un mois, une seule lettre de démission d’un membre d’un bureau local du parti.

Dans la lettre signée, les signataires ont expliqué leur démission par “la détérioration du climat de travail en plus de l’existence de dépassements et de dysfonctionnements au sein du bureau régional de “Machrouu Tounes” et de l’incapacité des responsables à prendre des décisions.

Les membres démissionnaires avaient soumis, selon le même document, un rapport à propos de ces abus, au secrétaire général du parti, mais ils n’ont pas reçu de réponse ce qui les a poussés à la démission.