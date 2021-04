1138 mouvements de protestation observés en mars 2021 contre 223 en mars 2020

1138 mouvements de protestation ont été enregistrés en mars dernier contre 1235 manifestations en février 2021 et 223 en mars 2020, indique le rapport de l’Observatoire Social Tunisien (OST) sur les mouvements sociaux au mois de mars.

Selon les chiffres de l’OST relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), la région du Sud-Ouest a connu à nouveau le plus grand nombre de protestations enregistrant 390 mouvements, soit environ un quart de l’ensemble des protestations.

par ailleurs, 209 mouvements de protestation ont été observés dans la région du Nord Est, 188 dans la région du Centre-Ouest, 168 dans la région du Centre-Est, 157 dans la région du Sud-Est et 26 protestations dans la région du Nord-Ouest.

D’après le rapport, 81,4% des mouvements observés ont été instantanés (926) alors que 18,6% de ces protestations ont été planifiées (212).

898 mouvements étaient anarchiques (78,9%) contre 240 mouvements non anarchiques (21,1%), relève la même source.

Le « sit-in » en tant que forme de protestation est resté l’une des options les plus marquantes adoptées par les acteurs sociaux dans leurs mouvements, puisque ce mois de Mars a enregistré 749 jours de sit-in, ce qui représente 65,8. % du total des formes de protestation connues au cours du mois, indique le rapport.

Les revendications des manifestants au cours du mois de Mars 2021 ont concerné principalement ce qui est socio-économique, (au total, 76% des mouvements enregistrés : 42% social et 34% économique), suivis des mouvements liés à l’infrastructure des routes, à l’isolement des régions, au transport et à la connexion à un réseau d’eau et d’électricité … Par ailleurs, 4% des protestations au cours du mois de Mars ont été de nature politique.