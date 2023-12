114,2 MDT pour une unité de traitement des eaux usées par l’Indien Va Tech Wabag

Va Tech Wabag Ltd. est une multinationale indienne dont le siège est à Chennai en Inde. Fondée à Breslau en 1924, l’entreprise se concentre sur le dessalement et le traitement de l’eau pour les utilisateurs municipaux et industriels. La société a réalisé plus de 6000 projets et est présente dans plus de 30 pays.

L’entreprise vient de remporter le marché de l’ONAS, pour la construction d’une unité de traitement des eaux usées à Sousse dans la région de Hamdoun. Financé par l’AFD (agence française de développement), le marché a été accordé sur AO à l’entreprise indienne, pour la somme de 114,222 MDT.