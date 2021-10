11ème édition du Orange Summer Challenge, placé sous la thématique du recyclage des déchets plastiques

En partenariat avec Google et avec le soutien de la Coopération Allemande, mise en œuvre par la GIZ, Orange Summer Challenge (OSC), la compétition incontournable pour les geeks d’Orange Digital Center, a cette année innové davantage en faisant appel, pour sa 11ème édition, à deux partenaires de renom, Sisley, leader mondial des cosmétiques haut de gamme et Paprec, leader français de collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers, pour donner le meilleur accompagnement possible aux jeunes équipes d’étudiants en course pour la victoire finale et, pourquoi pas, pour ensuite lancer leur projet dans l’entrepreneuriat vert.

En effet, pendant les trois mois d’été et grâce à l’encadrement sur mesure des partenaires et l’expertise des coaches de l’école du code et du FabLab Solidaire EL FabSpace Lac d’Orange Digital Center, 4 équipes de jeunes étudiants ont développé en un temps record des solutions en rapport avec la thématique de cette édition : « Les technologies innovantes pour le recyclage des déchets plastiques », une thématique d’actualité et des plus importantes puisque à titre d’exemple, et selon une étude récente du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), la Tunisie laisse près d’un million de tonnes de déchets plastiques dans la nature ! Une thématique qui est tellement d’actualité également pour le continent africain puisque cette année 4 autres pays du footprint d’Orange ont décidé de se rallier à la Tunisie en organisant pendant la même période l’OSC2021 à travers leurs Orange Digital Centers : Sénégal Ethiopie, Cameroun et Côte d’Ivoire.

Pour revenir à la Tunisie, c’est lors de la cérémonie de clôture de l’OSC2021 organisée le 14 octobre que les candidats ont pu présenter et défendre leurs projets, tout déterminés à convaincre l’assistance venue en nombre, notamment les spécialistes de la gestion des déchets, de voter pour eux séduits par les avantages incontournables qu’apportent leurs solutions.

Rappelons que le vote du public présent s’est fait via une application mobile et a compté pour 40% de la note globale pour les 4 solutions technologiques innovantes suivantes présentées par les équipes d’étudiants :

Greenta, Poubelles connectées pour les supporters des clubs sportifs : un réseau de poubelles connectées pour encourager les supporters des clubs sportifs à collecter les déchets en plastiques. Le système permet de faire gagner les supporters des points transformables dans les stores de leur club préféré et de faire gagner leur club grâce à un classement national Greenta League. La poubelle est équipée d’un système de tri, de compactage et sera déployée en premier lieu dans les plages publiques, grandes surfaces et universités.

Vallean, Tapis roulant pour filtrer les vallées et cours d’eau : un système de collecte autonome pour filtrer les vallées et les cours d’eau des déchets plastiques flottants. Installé dans les embouchures, Vallean assure la collecte, le filtrage et le stockage des déchets plastiques dans des réservoirs grâce à un système d’Intelligence Artificielle. Le système est également équipé de capteurs pour donner l’état de remplissage des réservoirs et le statut de la machine.

E-kolekti, Service de collecte du plastique entre barbechas et particuliers : Un service de collecte des déchets pour les barbechas, chiffonniers de Tunis, qui vivent du ramassage des plastiques et autres produits recyclables. E-kolekti met à la disposition des barbechas des chariots connectés pour simplifier et optimiser la collecte non organisée des déchets en plastique grâce à un système de compactage et un GPS intégré. La collecte des déchets se fait entre les particuliers et le réseau des barbechas via une application mobile et un service de récompense pour les particuliers.

Rovoo, Collecteur marin des déchets plastiques flottants : Une poubelle marine intelligente et autonome qui permet de collecter et trier les déchets plastiques flottants en localisant les zones les plus polluées. Le robot est connecté via une application mobile pour notifier le niveau de charge et peut être basculé en mode téléguidé en cas de panne. Rovoo est destiné aux municipalités, opérateurs touristiques, à l’Office National de pêche et à toute organisation environnementale qui travaille à réduire la pollution et protéger les espèces marines.

Et c’est ainsi qu’après le vote du public, les lauréats de l’OSC2021 ont été proclamés et le grand vainqueur de cette 11ème édition révélé. Il s’agit de l’équipe Greenta ! Arrivent ensuite dans le classement E-kolekti, Vallean et Rovoo respectivement second, troisième et quatrième lauréats. Les deux prix Coup de cœur de Google et Sisley/Paprec ont été remis à Greenta et E-kolekti ! De plus, tous les partenaires se sont engagés à accompagner les équipes qui souhaitaient créer leurs entreprises vertes.

Bravo à tous les jeunes étudiants pleins de talents et de créativité et très sensibles aux nombreux défis environnementaux d’aujourd’hui et de demain !

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de l’OSC !