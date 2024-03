12 000 travailleurs tunisiens seront recrutés en Italie sur 3 ans

L’Italie et la Tunisie ont signé un accord de travail historique visant à faciliter la migration de 12 000 travailleurs tunisiens sur une période de trois ans, afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de renforcer les relations bilatérales.

Cette initiative, finalisée à la fin du mois d’octobre et officiellement signée cette semaine à Tunis, souligne un effort de collaboration visant à remédier aux pénuries de main-d’œuvre en Italie tout en offrant des possibilités d’emploi aux citoyens tunisiens.

L’accord, signé par des responsables du ministère italien du Travail et du ministère tunisien den l’Emploi et de la formation professionnelle l, marque un tournant dans les relations professionnelles et diplomatiques entre les deux pays méditerranéens. Il vise non seulement à combler les lacunes en matière de main-d’œuvre sur le marché italien, mais aussi à renforcer les liens économiques et sociaux entre l’Italie et la Tunisie. La collaboration implique Sviluppo Lavoro Italia et Aneti, organisations syndicales en Italie et en Tunisie respectivement, chargées d’identifier les besoins en main-d’œuvre en Italie et le vivier de travailleurs tunisiens prêts à répondre à ces demandes, précise le site BNN.

Cette décision intervient à un moment critique où l’Italie est confrontée à de graves pénuries de main-d’œuvre dans divers secteurs, notamment l’agriculture, le tourisme et la technologie. En ouvrant ses portes aux travailleurs tunisiens, l’Italie espère renforcer sa main-d’œuvre et soutenir sa croissance économique. Simultanément, cet accord constitue une lueur d’espoir pour de nombreux Tunisiens à la recherche d’un emploi et de meilleures conditions de vie. Il constitue un pas en avant dans la promotion d’une migration régulée, garantissant que les travailleurs se déplacent par des voies légales, préservant ainsi leurs droits et leur bien-être.