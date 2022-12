12 morts et 20 blessés sur les routes, le week-end

La circulation routière en Tunisie a enregistré pendant ce dernier week-end un « bilan alarmant » d’accidents de la route dans plusieurs gouvernorats. En effet, l’Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR) a fait état de 12 morts et 20 blessés dans vingt accidents enregistrés vendredi, samedi et dimanche dernier.

L’Observatoire relevant du ministère de l’Intérieur a fait remarquer, lundi, dans un communiqué, que « ce bulletin est attribuable à l’excès de vitesse et au manque de vigilance », malgré la publication de plusieurs communiqués par l’observatoire et les alertes lancées dans les médias concernant la densité de la circulation prévue dans les routes tunisiennes à l’occasion des vacances de l’hiver et de la fin de l’année.

L’ONSR a appelé les autorités régionales, notamment les chefs des commissions régionales de la sécurité routière, à revoir les plans d’action de terrain afin de sensibiliser davantage les usagers de la route.

L’observatoire appelle, également, les médias à accorder à la question de la sécurité routière la plus haute importance et à inciter les usagers de la route à se conformer au code de la route.