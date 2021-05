13 pays participent en Tunisie à l’exercice naval militaire Phoenix Express 2021

Des navires de guerre étrangers sont arrivés en Tunisie le samedi 15, 2021, pour participer à l’exercice naval militaire Phoenix Express 2021 en Tunisie, et dans toute la mer Méditerranée.

- Publicité-

L’exercice Phoenix Express 2021 est parrainé par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et conçu pour améliorer la coopération régionale, la connaissance du domaine maritime (MDA), les pratiques de partage de l’information et l’expertise en matière d’interdiction tactique afin de renforcer les efforts opérationnels collectifs visant à assurer la sûreté et la sécurité en mer Méditerranée.

Le groupe de contrôle de l’exercice de cette année a pris ses quartiers à la base navale de La Goulette à Tunis. La partie en mer de l’exercice permettra de tester les capacités des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à lutter contre le trafic illicite et la circulation de biens et de matériaux illégaux.

Treize pays opéreront ensemble jusqu’au 28 mai. Ce sont la Tunisie, l’Algérie, la Belgique, l’Égypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, l’Espagne et les États-Unis.

L’exercice Phoenix Express est l’un des trois exercices maritimes régionaux exécutés par les U.S. Naval Forces Africa (NAVAF) dans le cadre d’une stratégie globale visant à offrir des possibilités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité maritime.

L’U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.