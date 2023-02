+13,8 % d’importation en biens de consommation, et la France 3ème fournisseur

Un rapport de l’Institut national de la statistique (INS) rend compte d’une hausse de 23,4% des exportations de la Tunisie et de 31,7% de ses importations en 2022, atteignant respectivement 57,6 Mds DT et 82,8 Mds DT. Le déficit commercial s’établit à 25,2 Mds DT, en hausse de 55,6% par rapport à 2021, tandis que le taux de couverture connaît également une baisse de 4,7 points, pour atteindre 69,5%.

Les exportations connaissant les augmentations les plus significatives concernent le secteur de l’énergie (+ 49,9%), les mines, phosphates et dérivés (+ 56,1%), les industries agroalimentaires (+ 34,1%), les textiles, habillements et cuirs (+ 21%) et enfin les industries mécaniques et électriques (+ 14,5%).

Les importations en forte croissance sont les produits énergétiques (+ 83,1%), les matières premières et demi-produits (+ 33%), les biens de consommation (+ 13,8 %) et d’équipement (+ 12%). La répartition géographique des échanges avec l’Union européenne permet d’observer des hausses d’exportations vers l’Espagne (+ 36,1%), l’Allemagne (+ 24,6%), la Belgique (+ 21,3%), la Grèce (+ 15,2%), la France (+ 14%) puis l’Italie (+ 12,9%), ainsi que des hausses d’importations depuis l’Italie (41,3%), la France (+ 15,9%) et l’Allemagne (+ 9,3%). La France reste le 1er pays de destination des exportations tunisiennes (22,1% du total), mais perd une place et devient le 3ème fournisseur de la Tunisie (10 %), derrière l’Italie (14,5%) et la Chine (10,5%). C’est le service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie qui l’affirme