13,8 MDT en publicité en 1 mois, et où l’affichage rafle presque tout

Les IP (Investissements publicitaires), tel que recensés par l’agence Med-Média pour le mois de juillet 2023 ont culminé à plus de 13,8 MDT, ont baissé de 27 % en glissement mensuel et reculaient de 37 % en glissement annuel. Ces baisses ont touché plus la TV (-70 %) où la publicité ne représentaient que 14 %.

Med-Média qui classait Délice dans la catégorie « Annonceur du mois », sans pour autant préciser le montant de son investissement Pub, s’épanche plutôt sur l’IP d’Ooredoo qui aurait dépensé pour le seul mois de juillet 2023, la somme d’un peu plus de 1,073 MDT, dans un secteur (celui de l’a PUB) dominé par les télécoms, l’alimentation et les services où une application de Delivery a accaparé 17 µ de l’IP du secteur, avec 356.960 DT en un seul mois