139 décès supplémentaires et 2308 nouvelles contaminations par le coronavirus recensés le 21 juillet

139 décès supplémentaires et 2308 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 7485 analyses effectuées ont été recensés le 21 juillet courant a annoncé le ministère de la santé.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays publié tard dans la soirée du jeudi à vendredi, le ministère rapporte que le nombre de victimes totalisées depuis l’apparition du virus en Tunisie a atteint 18 mille 52 morts.

Le taux quotidien de positivité des tests Covid-19 s’ést élevé au cours de la même journée à 30,85%.

Par aileurs, le nombre total de guérisons enregistrées le 21 juillet courant a atteint 453 865 cas après le rétablissement de 4829 personnes sur 558 306 contaminations dénombrées en Tunisie depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Par ailleurs, le ministère a précisé au sujet des chiffres liées aux décès que le nombre de morts publié quotidiennement représente le nombre de victimes signalés le même jour, celui des décès survenus au cours des dernières 24 heures et déclarés au cours de la même journée, et les décès non déclarés survenus les jours précédents.