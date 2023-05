14 corps de migrants retrouvés au large de la Tunisie

Les corps de 14 réfugiés noyés ont été retrouvés au large des côtes de la Tunisie en un seul jour. Ils sont originaires d’Afrique subsaharienne. Dans un premier temps, il n’a pas été possible de déterminer si un accident de bateau s’était déjà produit.

Un certain nombre de réfugiés souhaitent se rendre en Europe le plus rapidement possible. Cependant, les embarcations dans lesquelles ils partent ne sont souvent pas en état de naviguer. Des accidents avec de nombreux morts se produisent encore et encore.

La Tunisie est aujourd’hui considérée comme le principal pays de transit pour les réfugiés en route vers l’Italie. Selon le ministère de l’intérieur à Rome, près de 45 000 migrants ont atteint l’Italie par bateau depuis le début de l’année – au cours de la même période l’année dernière, ils étaient près de 12 000.