14 MPME tunisiennes sélectionnées pour bénéficier des subventions INVESTMED

Le projet INVESTMED a annoncé la liste des MPME sélectionnées dans le cadre de l’appel à subventions pour les propositions d’entreprises des industries vertes, bleues et créatives en Tunisie. Le projet INVESTMED, financé par l’UE, a lancé un appel à subventions pour soutenir de nouvelles opportunités commerciales durables pour les jeunes et les femmes dans trois pays à savoir la Tunisie, l’Égypte et le Liban.

En Tunisie, 14 MPME ont été sélectionnées dans les secteurs concernés. Les entrepreneurs sélectionnés, en plus de recevoir une subvention pour leur projet, bénéficieront de nombreux autres avantages du projet INVESTMED tels que : recevoir un programme d’incubation, faire partie d’une communauté en ligne avec différents investisseurs, acteurs et startups d’autres pays, recevoir une formation spécifique sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) pour les trois pays, et participer à de nombreux événements avec des acteurs et investisseurs de toute la Méditerranée.

Les entrepreneurs sélectionnés sont les suivants :

AlgaePool

Lait Espoir

Kaïnau Cosmetic

WaterSec

Recyglass

Oasis Events

Moline

Green Alafco

Ourghema

Groupe Mirage

Domaine ElHtouba

Maison d’édition Couss & Co

Moovin 360

Smart Logger