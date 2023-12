14 tentatives de migration irrégulière déjouées

Quatorze tentatives de franchissement illicite des frontières maritimes ont été déjouées par les unités du District de la Garde maritime du centre.

Selon un communiqué publié, dimanche, par la Direction générale de la Garde nationale, 294 migrants irréguliers subsahariens et deux Tunisiens ont été secourus lors de ces opérations.

Par ailleurs les unités de la Garde nationale de Sfax ont interpellé trois passeurs et intermédiaires recherchés, saisi une embarcation en fer, six moteurs marins et quatre véhicules réservés au transport des migrants.

