140 mille DT de pneus, saisis par les douaniers de Sidi Bouzid

Cinq camions chargés de 542 pneus de contrebande d’une valeur de 140 mille dinars, ont été saisis, grâce à une action coordonnée des douaniers dans les régions de Sidi Bouzid, Kairouan, Mahdia et Sfax.

Lors de cette action, des douaniers et un chauffeur de camion de contrebande ont été blessés dans la localité de Mkarem à Sidi Bouzid, suite à une collision entre la voiture administrative de la Garde douanière et ce véhicule qui tentait de lui bloquer le passage, a indiqué la Direction générale de la Douane, lundi. L’accident est survenu, lors d’une course poursuite des 5 camions de contrebandiers, de départ de Sidi Bouzid vers les régions de Kairouan, Mahdia et Sfax.

Selon la DGD, le procureur de la République, informé des faits, a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard des personnes impliquées dans le réseau de contrebande. Selon la Douane tunisienne, les brigades douanières ont mené cette action dans le cadre de l’interception et du suivi des réseaux de contrebande de pneus à travers la frontière tuniso-algérienne.