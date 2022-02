1,437 Milliards dans le Compte du Trésor tunisien

Au 3 février 2022, le compte du Trésor tunisien, qui est par ailleurs un compte flottant et en changement selon les encaisses et les décaissement du jour, affichait un solde positif de 1,437 Milliard DT. Au même jour, la situation de la liquidité bancaire semblait assez détendue. C’est ainsi que les BMC (Billets et monnaies en circulation) chiffraient presque 17,4 Milliards DT, contre un volume de refinancement, des banques par la BCT, n’était que 10,1 Milliards DT. A la date du 4 février 2022, les avoirs nets en devises cumulaient 23, 472 Milliards DT, représentant 134 jours d’importation.