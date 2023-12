15 M€ en dons pour améliorer la performance du réseau de la Sonede

Deux conventions de financement de 15 Millions d’Euros sous forme de dons, visant à améliorer les performances dans le réseau de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) ont été signées, mercredi, entre la Tunisie et la Banque de développement allemande (KFW). Ces accords visent à améliorer les performances dans les réseaux de distribution d’eau potable de la Sonede dans sept gouvernorats du sud et du centre de la Tunisie (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabes, Médenine et Tataouine).

Ce programme est réalisé sur deux phases qui ont pour objectif de garantir une économie d’environ 15 millions de m3 et soulager la pression sur l’exploitation des nappes par la réduction des pertes. Il s’agit aussi de faire bénéficier environ deux millions d’habitants d’un meilleur service en eau potable, durable et continue dans les sept gouvernorats considérés comme défavorisés.

