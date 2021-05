15 morts et 37 blessés dans les accidents de la route ce week-end

Les accidents de la route ont fait 15 morts et 37 blessés les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mai courant, indique l’Observatoire national de la sécurité routière.

Les causes principales des accidents sont l’excès de vitesse, les dépassements interdits, le non-respect de la priorité et le manque de vigilance des piétons, précise-t-il dans communiqué.

Face à ce bilan « effroyable », l’Observatoire appelle les autorités régionales, et en particulier les présidents des commissions régionales de la sécurité routière, à prendre les mesures nécessaires pour réviser les plans d’action et préserver les vies et les biens.

Il appelle également la société civile à adhérer plus efficacement aux efforts de sensibilisation des usagers de la route, soulignant le rôle important qui incombe aux médias audiovisuels et à la presse écrite dans ce domaine.

Du 1er janvier au 23 mai 2021, les accidents de la route ont fait 347 morts et 2440 blessés selon les chiffres recensés par l’Observatoire relevant du ministère de l’Intérieur.