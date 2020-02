157 MDT pour l’économie solidaire à Kairouan

La Tunisie et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont signé un accord de financement du projet d’insertion économique, sociale et solidaire à Kairouan moyennant une enveloppe de 157 millions de dinars, annonce un communiqué du ministère de l’agriculture publié mardi.

Ce projet qui sera financé par le prêt accordé par le FIDA, outre un don du Fonds d’adéquation avec les changements climatiques, une participation de l’Etat tunisien et des bénéficiaires privés, sera réalisé sur 6 ans et ciblera près de 16 mille 800 familles dans 35 imadas (soit 7 délégations).

Le Projet IESS/Kairouan sera réalisé par le commissariat régional au développement agricole de Kairouan. Les femmes constitueront la moitié des bénéficiaires de ce projet, alors que les jeunes représenteront 30%.

L’objectif du projet est de développer et protéger les ressources naturelles, renforcer l’infrastructure de base et améliorer les conditions de vie des citoyens à travers l’adoption d’une approche participative.

L’accord a été signé, lundi, par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb et le vice-président adjoint du FIDA, chargé de la direction des projets Donal Brown dans le cadre de la participation de la Tunisie à la 43ème édition du conseil des gouverneur du Fonds qui se tient à Rome les 11 et 12 février 2020.