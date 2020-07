16 embarcations de migrants venant de Tunisie arrivent à Lampedusa en 2 jours

Depuis le début de l’été, l’île de Lampedusa a connu une forte augmentation du nombre de migrants qui y débarquent directement, alors même que d’autres, récupérés en Méditerranée par des bateaux de sauvetage, ont été amenés ces derniers jours en Sicile, au nord.

Neuf embarcations sont arrivées jeudi en provenance de Tunisie, transportant un total de 116 personnes. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 434 personnes supplémentaires sont arrivées vendredi, sur sept bateaux en provenance de Tunisie et deux plus grands bateaux en provenance de Libye.

La plupart de ceux qui se trouvaient sur les bateaux en provenance de Libye – 95 personnes sur l’un et 267 sur l’autre – venaient du Bangladesh, selon l’OIM.

« Les arrivées sont en augmentation par rapport à l’année dernière, mais elles restent faibles par rapport à il y a deux ans, sans parler d’il y a trois ou quatre ans », a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’OIM, Flavio Di Giacomo.

Il a déclaré que si les dernières 48 heures avaient vu plus de petits bateaux en provenance de Tunisie que d’habitude, et qu’il était rare ces jours-ci de voir arriver un bateau avec 260 personnes en provenance de Libye, ce n’était pas non plus un signe avant-coureur d’une forte augmentation des arrivées de migrants à venir.

« Il y a toujours eu des arrivées de Tunisie… parfois elles sont nombreuses, parfois moins, et la présence de Bangladais sur les débarquements en provenance de Libye n’est pas nouvelle », a-til indiqué.