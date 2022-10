« 16 jours d’activisme pour combattre les violences faites aux femmes »: la Tunisie examine le rôle de l’éducation et de la culture pour prévenir ce phénomène

La participation de la Tunisie à la campagne internationale « 16 jours d’activisme pour combattre les violences faites aux femmes », qui sera lancée le 25 novembre 2022, sera axée sur le rôle de l’éducation et de la culture dans la prévention des violences faites aux femmes, a indiqué Amal Belhaj Mousa, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées.

Lors de sa rencontre avec la représentante de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, à l’occasion de la fin de ses fonctions en Tunisie, la ministre de la Famille a souligné que le choix de cet axe lors de cette campagne internationale de lutte contre les violences faites aux femmes s’inscrit dans le cadre de la conviction de l’importance de travailler davantage sur l’aspect préventif pour combattre ce phénomène et limiter ses répercussions sur la société.

Elle a, à cet effet, salué les efforts de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et son soutien continu aux programmes et projets du Ministère, notamment dans le domaine des droits de la femme, l’appui à l’autonomisation économique des femmes, et la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Pour sa part, la représentante de l’Entité a salué le niveau de coopération entre les deux parties, soulignant la volonté des Nations Unies de poursuivre le travail bilatéral, d’enrichir et de soutenir davantage les domaines de partenariat afin d’assurer le développement de mécanismes conjoints qui renforcent les acquis des femmes et soutiennent leur contribution économique effective.

Il est à noter que la Ligne verte « 1899 » dédiée au signalement des cas de violence à l’égard des femmes a reçu plus de 7 500 appels en 2021, dont 20 % étaient des signalements de violence à l’égard des femmes, selon le Rapport national de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour l’année 2021.

La violence psychologique occupe la première place parmi les formes de violence avec un pourcentage estimé à 84%, suivie de la violence physique avec un pourcentage estimé à 72%, et la violence économique qui reste en troisième position avec 42%, selon le même rapport.