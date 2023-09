16 millions de cahiers subventionnés sont disponibles avec des prix raisonnables et une qualité supérieure

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué que 95pc des manuels scolaires ont été imprimés en Tunisie, à l’occasion de la rentrée scolaire. Une quasi stabilité des prix de ces manuels a été enregistrée, avec une légère hausse estimée à 500 millimes par livre, a encore ajouté le ministre, précisant que 16 millions cahiers subventionnés sont disponibles avec des prix raisonnables et une qualité supérieure.

Dans une interview accordée vendredi à l’agence TAP, Boughdiri a rappelé que des efforts sont déployés par le ministère du commerce, afin de lutter contre le phénomène de spéculation du cahier subventionné, dont la quantité disponible sur le marché répond aux besoins des élèves. Face à une hausse du prix du cahier non subventionné il existe sur le marché le cahier subventionné avec des prix abordables et une qualité supérieure, a soutenu le ministre.

Il a rappelé par la même occasion, les efforts déployés par les ministères du commerce et de la santé en matière de lutte contre la commercialisation des fournitures scolaires d’origine inconnue introduites sur le marché parallèle.

- Publicité-