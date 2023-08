162.985 touristes, dont plus de 25 mille Algériens, à Tabarka 

Selon le commissaire régional du tourisme pour le Nord-Ouest tunisien Aissa Marouane, ils étaient 162.985 les touristes qui ont choisi Jendouba pour leurs vacances ,enregistrant une augmentation de 65,4%. Ils y ont passé 29.8043 nuitées, réalisant aussi une augmentation de 49,4%. 25055 touristes algériens sont aussi passés par là.

Selon la même source, rapportée sur un Post de Cherif Lachnani de la CCI du Nord-Ouest, a seule journée du 4 août 23 a vu 5039 algériens franchir nos frontières communes.

Et Lachnani de commenter que « en somme, les efforts des responsables régionaux du tourisme ainsi que tous les autres intervenants commencent à donner un bon résultat qui peut être meilleur si la municipalité de Tabarka fasse un meilleur effort pour la propreté et l’animation. D’ailleurs le salon national de l’artisanat qui a lieu en ce moment a contribué à créer une certaine animation et un bon business ».