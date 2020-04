1644 tonnes de semoule distribuées lundi dans plusieurs gouvernorats

Environ 1344 tonnes de semoule en sacs de 50 kg et 300 tonnes de semoule emballée dans des paquets ont été distribuées, lundi, dans plusieurs gouvernorats dans le cadre du programme quotidien de distribution de ce produit, indique un communiqué du ministère du Commerce.

Quelque 1184 tonnes de semoule ont ainsi été distribuées dans les gouvernorats de Monastir (168,5 tonnes), Sousse (123,05 tonnes), Sfax (356 tonnes), Gabès (240 tonnes), Médenine (128 tonnes) et Kairouan (168 tonnes).

Par ailleurs, 160 tonnes ont été distribuées dans les gouvernorats de Jendouba, le Kef, Béja, Siliana, Mahdia et la Manouba.

Les 300 tonnes de semoule emballée dans des paquets ont été distribuées dans les zones urbaines et les espaces de vente relevant des marques connues.