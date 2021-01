Tunis: A 85 ans, une Tunisienne obtient le doctorat en littérature française

Tout vient à point à qui sait attendre. Une dame tunisienne âgée de 85 ans vient d’en apporter la démonstration en obtenant un doctorat en littérature française après avoir soutenu avec succès sa thèse.

Mounira Hamza est la seule femme tunisienne et arabe à avoir réalisé un tel exploit à un âge si avancé. Elle s’investit actuellement dans une série de travaux dans le cadre d’un concours littéraire en France.

Dans une interview au Huffington Post arabe, elle a expliqué : « Je crois que Dieu a créé les gens pour travailler et réaliser des choses, et tant que je serai en vie et bien portante, je vais continuer à être ambitieuse dans mes objectifs académiques. » Mettre l’accent sur ces objectifs, ajoute-t-elle, n’est pas l’apanage des seuls jeunes.

Mounira est née le 11 mars 1930, et se prévaut d’une carrière de 40 ans dans l’enseignement en tant que professeur de langue française. Quand elle a pris sa retraite, elle « ne pouvait pas supporter le vide » de la retraite et a décidé de continuer à travailler dans les écoles privées. Puis, elle a été gagnée par le désir d’obtenir un doctorat en littérature française.

Sa thèse de doctorat a porté sur la romancière française Nathalie Sarraute pour amour pour les romanciers français.

Mounira a souligné que son mari et ses quatre filles mariées étaient en peine de comprendre sa décision, en particulier parce que « le sujet de la thèse est pas facile. » Cependant, sa passion pour avoir le doctorat l’a aidée à résister à de nombreuses vicissitudes notamment les problèmes de santé occasionnels.

Quant au secret de sa passion qui ne s’est jamais étiolée, l’octogénaire a précisé qu’elle pratique le sport, jumelé à une alimentation saine, et à une assiduité aux conférences et salons littéraires.

«Je serais ravie de servir de modèle pour les jeunes, et de source d’inspiration pour les jeunes Tunisiens dans leurs ambitions académiques pour pouvoir garder l’espoir et rester optimistes malgré les difficultés politiques et économiques désastreuses auxquelles la Tunisie fait face », a-t-elle conclu.