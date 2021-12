Des inventeurs tunisiens ont puisé dans le passé de leur pays pour s’en inspirer dans la conception d’un moyen plus efficace pour produire de l’énergie éolienne, celle produite à partir du vent.

Dans un article consacré à cette invention, le journal britannique « Daily Mail » précise qu’une start-up a développé une nouvelle conception de turbine sans pales inspirée des voiles des voiliers de l’ancienne Carthage.

Il s’agit de la société tunisienne Saphon Energy qui a déclaré que son nouveau modèle est plus silencieux, plus sûr et plus efficace que les éoliennes traditionnelles et est capable de capturer deux fois plus d’énergie éolienne.

Ressemblant à une antenne parabolique, la cuvette en rotation est installée au sommet d’un mât pour capturer le vent et actionner un convertisseur décrivant un mouvement en chiffre huit.

Selon ses auteurs, l’invention s’inspire des voiles des voiliers carthaginois d’il y a 2000 ans, ainsi que des mouvements des oiseaux et des poissons.

L’équipe derrière cette conception innovante explique que, grâce à son faible coût, elle est idéale pour une utilisation dans les pays en développement tels que l’Inde, surtout dans les zones qui ne sont pas dotées de réseaux d’électricité.

Saphon Energy estime qu’un nombre relativement faible de ses turbines «Saphonian» pourrait fournir assez d’énergie pour alimenter un village entier.

Ani Auoini, co-président de Saphon Energy, a déclaré à Reuters : «Ce projet destiné l’Inde et composé de 50 « Saphonians » produisant 20 kilowatts, un total de 1 mégawatt, sera un parc éolien.

«Cette énergie produite dans le sud de l’Inde, pourrait répondre aux besoins d’un petit village de 1000 foyers ».

La société a mis en exergue haut et fort son invention, indiquant que les tests pratiqués ont démontré que Saphonian est deux fois plus efficace que les éoliennes traditionnelles actionnées par des pales.

Elle a également affirmé être en mesure de convertir jusqu’à 80 pour cent de l’énergie éolienne balayant la surface.

De plus, la conception primée a obtenu le soutien de géants de la technologie tels que Microsoft, qui est à la recherche de telles sources de production d’énergie pour alimenter ses vastes parcs de cloud computing à travers le monde.

Leila Serhan, directeur régional de Microsoft pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord , a déclaré à Reuters: «Il est évident que pendant que nous construisons notre Cloud et nos 26 centres de données que nous avons dans le monde entier, et comme nous avons quelque chose de très particulier, nous faisons en sorte que ces centres de données aient zéro émissions. »

Mme Serhan s’exprimait lors de la présentation du dernier prototype industriel de la turbine, à Raouad, dans la banlieue de Tunis, plus tôt ce mois.

Des images vidéo de la turbine en action montrent qu’elle est beaucoup plus silencieuse que les turbines existantes, produisant un seul clic pendant le mouvement.

Les fabricants soulignent que l’absence de pales signifie que l’invention est plus sûre pour les oiseaux et les chauves-souris, car ils peuvent facilement l’identifier et éviter les disques compacts, comparées à la rotation des pales de la turbine.

Ambitionnant d’aller au-delà des projets de petite taille, Saphon Energy a déclaré qu’elle espère améliorer l’invention afin de produire suffisamment d’énergie pour alimenter une ville.