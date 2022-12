17 pays de l’Afrique subsaharienne aux 2èmes rencontres d’affaires tuniso-africaines

17 pays de l’Afrique subsaharienne participeront, du 6 au 7 décembre 2022, à la 2ème édition des rencontres d’affaires tuniso-africaines (Tunisia Africa business meetings), a indiqué jeudi le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine lors d’une conférence de presse.

Ces rencontres entre des entreprises tunisiennes exportatrices et des importateurs des pays de la région de l’Afrique subsaharienne, visent à renforcer le volume des exportations nationales vers le vaste marché Africain, a-t-il précisé, rappelant que , actuellement, les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays de l’Afrique subsaharienne représentent 3% du volume global des exportations tunisiennes, avec un objectif de porter cette part à 5% au cours des prochaines années.

Prendront part à cette manifestation, 81 entreprises importatrices venant du Nigéria, du Ghana, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Burkina-Faso, du Togo, du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, du Niger, du Sénégal, du Soudan et du Burundi.

Des rencontres B to B sont prévues dans le cadre de cette manifestation entre les entreprises africaines et environ 150 entreprises tunisiennes ayant manifesté leur intérêt de développer les activités avec ces pays, a ajouté le responsable.

Les entreprises tunisiennes et africaines concernées opèrent dans des domaines liés aux industries agroalimentaires, matériaux de construction, industries mécaniques et électriques, textile habillement, industries pharmaceutiques, travaux publics, services de santé, éducation et formation, outre les technologies de l’informations et les produits chimiques.

Au programme des rencontres d’affaires tuniso-africaines figurent des ateliers de travail sur les zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), le rôle des startups opérant dans le domaine des technologies dans la promotion des échanges commerciaux au sein de la zones de libre échange.

Cette manifestation, financée par la coopération allemande en Tunisie (GIZ), s’inscrit dans le cadre du programme allemand de promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne (PEMA II) , qui a pour objectif de sensibiliser les entreprises tunisiennes quant aux opportunités réelles d’exportation sur le marché africain, a indiqué la cheffe de projet PEMA, Lisa Menucha.

Le programme PEMA offre aux entreprises tunisiennes plusieurs services, notamment, la formation en commerce électronique et de création de consortiums d’exportation. Depuis 2019, 4 consortiums ont été créés dans les domaines des TIC, de la santé, de la construction et l’agroalimentaire, a -t-elle ajouté

De son coté, Hichem Néji, directeur central au sein de la direction centrale approche des marchés du CEPEX, a relevé que les exportations tunisiennes vers les principaux marchés COMESA (marché commun de l’Afrique orientale et australe) ont connu une nette croissance après l’adhésion du pays à cette zone de libre-échange.