17 permis d’hydrocarbures en cours de validité à fin avril 2023

Le nombre total de permis d’hydrocarbures en cours de validité à fin avril 2023, est de 17 dont 14 permis de recherche et 3 permis de prospection, selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour avril 2023, publié jeudi, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines (Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie).

Le nombre total de concessions est de 56 dont 44 en production. L’Etat participe à travers l’ETAP dans 34 de ces concessions en production et directement dans trois. Un seul nouveau permis de recherche a été attribué en janvier 2023, celui de » Boughrara ».

En matière d’exploration, il n’y a pas eu de nouvelle opération d’acquisition sismique à fin avril 2023, mais deux nouveaux puits d’exploration ont été forés à fin avril 2023: Araifa-2 (à Araifa dans le gouvernorat de Tataouine) et Sabeh-1 (Borj El Khadra). A relever qu’il n’y a pas eu de de nouvelle opération de forage de développement à fin avril 2023.