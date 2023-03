17 tentatives et cas de suicides en février dernier

17 tentatives et cas de suicides ont été enregistrés en février dernier, selon le dernier rapport publié par le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Le rapport a révélé que 70,6 % des personnes qui se sont suicidées ou ont tenté de se suicider étaient des hommes et 29,4 % étaient des femmes.

5 personnes étaient âgées entre 36 et 45 ans, 5 entre de 46 et 60 ans et trois étaient âgées entre 16 et 25 ans.

Deux personnes étaient âgées entre 26 et 35 ans, une personne avait moins de 15 ans et une personne âgée de plus de 60 ans.