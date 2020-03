1700 infractions commerciales enregistrées depuis le 1er mars

Le ministère du commerce a effectué près de 15 mille opérations de contrôle depuis le 1er mars jusqu’à ce jour, lesquelles (opérations) ont fait ressortir 1700 infractions, a indiqué le ministre Mohamed Msilini, rassurant les citoyens que les produits de base sont disponibles sur le marché.

Intervenant jeudi 26 mars 2020, lors d’une plénière tenue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre a précisé que ces opérations ont permis de saisir 230 tonnes de produits alimentaires et 10 mille litres de lait qui sont commercialisés ans les circuits illégaux. Et d’ajouter que 42 autorisations d‘approvisionnement auprès des grossistes ont été retirées, faisant savoir que le contrôle sera renforcé pour lutter contre les pratiques de monopole.

Concernant l’approvisionnement au gouvernorat de Djerba, le ministre a précisé que tous les produits alimentaires sont fournis, excepté la farine et la semoule.

Il a appelé les citoyens à rationaliser leur consommation en farine et semoule, relevant que le gouvernement a décidé de distribuer ces produits ( farine et semoule) aux commerçants de gros, durant la nuit, sous le contrôle de l’armée et de la sécurité nationale.

Le gouvernement a fermé juste les grands espaces commerciaux situées hors zones urbaines et a maintenu le travail des marchés de gros, mais pour seulement trois jours par semaine, rappelant dans ce cadre que le marché de gros de Bir El Kasaa accueille près de 30 mille personnes.

Et de poursuivre que près de 180 mille quintaux de blé dur devront être distribués aux minoteries (30 minoteries) et 90 mille quintaux de blé tendre, sachant que l’Office du blé n a pas cessé d’approvisionner les minoteries.

Le ministre a relevé que la Tunisie a lancé sur le marché des demandes d’achat de céréales en dépit d’une hausse des prix de 20 dollars sur le marché international, suite à la baisse de la main d‘œuvre, rassurant que la production de volailles et des œufs suffisent pour une longue période.