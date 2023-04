17,2 % des Tunisiens de retour en Tunisie ont l’intention de ré-émigrer

Une étude sur « les profils et trajectoires des migrants tunisiens de retour » publié par l’observatoire nationale de la migration dans le cadre de l’exploitation des résultats de l’enquête nationale sur la migration internationale a démontré que 17,2 % des Tunisiens interviewés dont le nombre s’élève à 211 mille personnes (176 mille hommes et 35 mille femmes) ont l’intention de ré-émigrer.

Les intentions de ré-émigration chez les rapatriés de manière involontaire s’élèvent à 21,3%, selon l’étude publiée sur la page facebook de l’observatoire. L’étude a conclu que 72,2 % des répondants n’ont pas rencontré de problèmes de réintégration en Tunisie et que 70,7% d’entre eux sont parvenus à améliorer leurs conditions de vie après leur séjour à l’étranger.

19,2% des répondants ont investi en Tunisie. La période avant 1995 et entre 2010 et 2020 a été l’une des périodes qui a connu le plus grand nombre de retours de migrants, selon l’enquête.

L’enquête a concerné toute personne de nationalité tunisienne âgée de 15 ans ou plus de retour en Tunisie après avoir passé une période minimum de trois mois à l’étranger.

La directrice générale de l’Observatoire national de la migration, Ahlam Hammami, a déclaré, jeudi à la TAP, que l’observatoire avait annoncé en février 2023 le démarrage de l’exploitation des résultats de l’enquête nationale sur la migration internationale, dont les résultats ont été publiés en 2021.