18 exposants tunisiens au Salon POLLUTEC

Douze entreprises privées tunisiennes et 6 start-ups exposeront leur savoir-faire au salon professionnel de l’environnement «POLLUTEC », qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2021 à Eurexpo, à Lyon (France) et auquel la Tunisie sera l’invitée d’honneur.

Ces entreprises seront présentes au salon, sur le pavillon national labellisé « Tunisia, Green Business ». Elles seront accompagnées par le Centre de Promotion des Exportations tunisien « Tunisia Export » (organisme public, sous tutelle du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations), en étroite collaboration avec la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie « CTFCI », indique Tunisia Export.

« La participation tunisienne à ce grand salon de l’environnement, témoignage, selon le CEPEX, « du potentiel significatif dont dispose le pays à la faveur de son emplacement stratégique, des facilités d’échanges commerciaux avec ses voisins Européens et Africains et du niveau de la qualité de son offre exportable de produits et services, dédiée au secteur « Environnement – Energie » ».

Les six « Startups » tunisiennes innovantes présenteront « une offre diversifiée et compétitive qui s’accommode avec les besoins de la communauté internationale des affaires notamment, en Afrique sub-saharienne, dans la région MENA et en Europe », selon Tunisia Export.

Elles présenteront exclusivement, mardi 12 octobre 2021, à partir de 15h00, leurs solutions innovantes à travers des sessions de « Pitchs », organisées dans le cadre du « Forum Afrique » (Hall 4).

Le salon « Pollutec » attire en moyenne 2200 exposants et plus de 70.000 visiteurs professionnels de 128 pays sur une superficie globale de 100.000 m² de surface d’exposition.