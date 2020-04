180 camions libyens chargés denrées alimentaires bloqués à la frontière avec la Tunisie

La Chambre de commerce et d’industrie de Tripoli a appelé à une intervention immédiate des autorités libyennes compétentes dans la crise des 180 camions chargés de marchandises et de leurs 250 chauffeurs et convoyeurs bloqués à la frontière libyenne-tunisienne depuis un mois.

Selon le site « Libya Herald « , les véhicules sont chargés principalement de denrées alimentaires en route vers la Libye et ont été retenus sur place suite à la fermeture de frontières décrétée par les deux pays dans le cadre de leurs mesures respectives de lutte contre le coronavirus. Ils sont en effet retenus au poste frontière tunisien, ne pouvant ni entrer en Libye ni rebrousser chemin vers la Tunisie.

La Chambre déclare que l’affaire est particulièrement pertinente au vu des appels lancés par de nombreuses parties en Libye en faveur de l’ouverture urgente de lettres de crédit par la Banque centrale de Tripoli (CBL) afin d’éviter des pénuries alimentaires et d’accroître les stocks alimentaires stratégiques nationaux. De nombreux appels ont été lancés en faveur de l’ouverture de lettres de crédit en raison de la pandémie de coronavirus et du début du mois de jeûne du Ramadan dans une semaine. La CBL a cessé d’ouvrir les lettres de crédit en raison du manque de recettes de l’État dû à l’arrêt de la production de pétrole depuis janvier.

La Chambre de Tripoli a averti que ni les marchandises ni leurs conducteurs n’étaient dans des conditions idéales d’isolement au passage de la frontière – les marchandises n’étant pas stockées dans de bonnes conditions. Elle a accusé les autorités compétentes d'”indifférence” à la crise et de laisser la santé des chauffeurs et l’argent des importateurs “à la merci des vents”. Cela ferait perdre la confiance du secteur privé libyen dans les autorités libyennes actuelles, a-t-elle laissé entendre.

Elle a demandé une intervention immédiate pour mettre fin à la crise des camions chargés de denrées alimentaires bloqués et pour régler la situation des chauffeurs. Elle a tenu les autorités compétentes pour responsables de la prolongation continue et injustifiée de la détention des camions pour tout dommage à leurs marchandises, et a demandé l’indemnisation des importateurs de marchandises libyens.