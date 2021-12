1er French Tech Tour Tunisie: Des entreprises innovantes françaises à Tunis les 9 et 10 décembre 2021

Business France Tunisie organise le premier French Tech Tour Tunisie, une mission d’accélération dédiée aux entreprises françaises innovantes.

L’objectif de cette opération est de faire découvrir la culture Tech d’un pays d’une part et de nouer des courants d’affaires d’autre part. En alliant des moments collectifs de rencontres et d’immersion et des rendez-vous B2B personnalisés, le French Tech Tour Tunisie est l’occasion de découvrir le dynamisme de l’écosystème numérique et startups en Tunisie.

Les 9 et 10 décembre 2021, Montpellier Business School, Evina, Inferensia, Cooptalis et Bpifrance Afrique du Nord participeront à cet événement. Au programme : visite d’incubateurs/accélérateurs (The Dot, Orange Digital Center), rencontre d’acteurs clés du numérique (Get’It, Fondation pour le Développement, Smart Tunisia, Startup Tunisia), maillage avec les acteurs, la French Tech Tunis, Expertise France et rendez-vous personnalisés avec des entreprises tunisiennes.

Evina offre les solutions de cybersécurité les plus avancées sur paiement mobile, permettant aux opérateurs mobiles, aux marchands et aux agrégateurs de paiement de lutter contre la fraude et de conquérir de nouveaux marchés.

Inferensia a développé la solution Kantik qui détecte les fraudes et permet de répondre à une problématique de digitalisation de l’audit et conformité interne des organisations

Montpellier Business School est une école de commerce française qui propose des formations adaptées – à distance ou présentielles, aux enjeux et besoins des entreprises.

Cooptalis est une solution RH innovante qui accompagne la mobilité et forme des talents pour les entreprises du monde entier

Bpifrance, banque publique d’investissement intervient pour financer et accompagner les entreprises françaises. Elle développe également des programmes de coopération internationale et des solutions de garantie en lien avec les banques privés.

Le programme « French Tech Tour Afrique du Nord » sera mené chaque année à l’automne à Tunis et Alger pour des entreprises innovantes.