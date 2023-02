1er Géant libyen à Ben Ghazi

L’inauguration du premier hypermarché Géant Casino sur le sol libyen, a eu lieu le 18 janvier 2023 à Benghazi en présence des autorités locales. Plus grand hypermarché de la ville, il s’agit d’une première implantation pour le groupe qui table sur le développement d’une dizaine d’autres magasins dans les prochaines années en lien avec ses partenaires.

Par ailleurs, et toujours en Libye, d’après la plateforme en ligne « Global Petroleum Price » qui a publié une liste des prix par litre d’« essence 95 », en date du 26 janvier, dans 168 pays du monde, la Libye s’est classée au deuxième rang avec un prix de 0,03 USD par litre d’essence. Le Venezuela (0,016 USD/L) se classe à la première place, et la Libye est suivie par l’Iran (0,05 USD/L), l’Angola (0,32 USD/L) et l’Algérie (0,34 USD/L). Pour rappel, la production journalière d’hydrocarbure se situe aux alentours de 1,2 M barils/jour et la Libye dispose des premières réserves prouvées d’Afrique.