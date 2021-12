1ère réunion de la Task Force Investissement Durable

La première réunion nationale de la Task Force sur l’investissement durable s’est tenue à Tunis. Cette initiative, menée par le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables (SCP/RAC) et son partenaire local, le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) dans le cadre du programme SwitchMed, a réuni près de 50 représentants d’organisations travaillant actuellement dans le secteur de l’économie verte et circulaire, dont Expertise France, GIZ, la Commission européenne, Smart Capital, Enda et Redstart, afin de discuter des possibilités de soutien à l’investissement pour les entreprises du secteur.

Durant la première partie de la journée, les participants ont pris connaissance des résultats de l’enquête régionale sur la finance durable, lancée en septembre dernier par le SCP/RAC, qui a souligné que les secteurs de l’économie verte en Tunisie qui présentent les opportunités les plus intéressantes d’un point de vue financier sont :

– 60% Alimentation et agriculture durables

– 50% Energie renouvelable et efficacité énergétique

– 30% Tourisme durable

Au cours de cette journée, quatre start-ups ont également partagé leurs expériences et les difficultés qu’elles ont rencontrées pour obtenir des investissements. Le groupe de travail a également pu identifier plusieurs questions comme étant particulièrement importantes pour promouvoir l’adoption de pratiques d’investissement durables.

Ce travail se poursuivra au cours du premier trimestre de 2022, en se concentrant sur l’identification des points clés sur lesquels travailler ensemble afin de favoriser une approche mieux adaptée aux besoins identifiés.