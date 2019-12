1ère réunion du comité de pilotage du Programme d’appui aux instances indépendantes en Tunisie

-La première réunion du comité de pilotage du Programme d’appui aux instances indépendantes en Tunisie ” PAII-T ” a eu lieu mercredi à Tunis en présence des représentants du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et de la société civile tunisienne.

D’une durée de trois ans (2019-2021), le projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie a démarré en janvier dernier, moyennant une enveloppe de plus 5,5 millions d’euros.

Financé à 90% par l’Union européenne et à 10% par le Conseil de l’Europe, ce projet vise à accompagner la mise en place des instances indépendantes tunisiennes et à les appuyer dans l’exercice de leur mandat, a fait savoir Amira Riahi, Chargée de mission aux services des Relations avec les instances indépendantes, interrogée par la TAP.

La réunion a été l’occasion de faire un tour d’horizon de la coopération tripartite Tunisie-UE-Conseil de l’Europe en matière d’installation des instances constitutionnelles indépendantes, jugées jusque-là indispensables, pour mener à bien la transition démocratique tunisienne.

Cela est d’autant plus nécessaire, a insisté Tim Cartwright, chef de bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, que la constitution de 2014 prévoit la mise en place de cinq instances oeuvrant dans des secteurs clés liés au renforcement de la démocratie.

Il s’agit, a-t-il énuméré, de l’Instance de lutte contre la corruption, de l’Instance de régulation de la communication audiovisuelle, de l’Instance des droits de l’homme, de l’Instance du développement durable et du droit des générations futures et de l’Instance indépendante supérieure pour les élections.

Le ” PAII-T ” soutient la mise en place des instances en cours de création et appuie les instances déjà instaurées pour qu’elles puissent exercer leur mandant en toute indépendance “, a souligné Sophie Vanhaeverbeke, cheffe de coopération de la délégation de l’UE en Tunisie.

D’après elle, les bénéficiaires du programme sont les instances indépendantes prévues par la Constitution de 2014 ainsi que les autres instances créées avant cette date ou qui sont en cours de création.

Les participants à cette rencontre ont discuté de l’avancement de la mise en œuvre du Programme d’appui aux instances indépendantes en Tunisie et examiné les plans stratégiques développés par le Conseil de l’Europe avec ses partenaires tunisiens pour les ans 2020-2021.

Un exposé a été donné sur le ” Guide du prisonnier en Tunisie ” ainsi que sur le ” Manuel du droit pénitentiaire tunisien ” ; deux ouvrages novateurs, présentés le 10 décembre courant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme.

L’élaboration de ces deux guides s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux instances indépendantes en Tunisie.