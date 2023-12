20 000 morts à Gaza, Macron appelle Israël à ne pas « tout raser »

La guerre israélienne dans la bande de Gaza a franchi le seuil symbolique de 20 000 morts depuis le 7 octobre, dont au moins 8 000 enfants et 6 200 femmes, a annoncé, ce mercredi 20 décembre, le Hamas. Alors que la guerre dure depuis plus de deux mois et que le bilan humain s’alourdit de jour en jour, Emmanuel Macron a prévenu Israël que lutter contre le terrorisme, ce n’est pas « tout raser à Gaza ».

« Les semaines passant, on ne peut pas laisser s’installer l’idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza ou d’attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles », a affirmé le chef de l’Etat français sur la chaîne France 5. Il aussi réitéré son appel à une trêve « conduisant à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires ».

Le président français a demandé aux Israéliens de « cesser cette réponse parce qu’elle n’est pas adaptée, parce que toutes les vies se valent et qu’on les défend ». Il a défendu la « réponse cohérente » et « juste » que porte la France, tout en reconnaissant qu’elle « ne fait plaisir à aucun camp ». « Je crois qu’elle correspond à notre histoire diplomatique », ainsi qu’à « nos valeurs (et) à nos intérêts ».

