20 femmes dont Ons Jabeur ont leurs timbres

La Poste Tunisienne a annoncé ce vendredi, l’émission, pour la première fois, d’une série de 22 timbres-poste dédiés aux femmes tunisiennes qui ont su influencer le cours de l’Histoire et participer à façonner les traits de la belle Tunisie et ce, pour contribuer à raviver la mémoire collective et donner de la visibilité à l’action des femmes dans le pays.

Une exposition de timbres- poste sera organisée du 11 au 14 août 2022, à la Salle de l’information de Tunis, en coopération avec le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Les timbres émis à cette occasion, seront exposés en grand format outre un point de vente des divers produits philatéliques liés à cette émission.

« Ces timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 13 Août 2022.