20 M$ de la SFI pour le capital-investissement en Tunisie, Maroc et Egypte

La Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, investit jusqu’à 20 millions de dollars dans le fonds d’investissement direct “SPE AIF I” qui se concentre sur l’Afrique du Nord.

La SFI a précisé dans une déclaration, lundi, que le fonds, SPE AIF I, est géré par SPE Capital Partners et se concentrera principalement sur l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, où l’accès aux capitaux propres est particulièrement limité en raison des défis macro-économiques et politiques.

Elle a ajouté que l’investissement s’inscrit dans la stratégie de la SFI qui consiste à s’associer à des gestionnaires de fonds sélectionnés dans des régions clés pour répondre aux besoins des entreprises à croissance rapide, pour aider à mobiliser des capitaux institutionnels supplémentaires dans des secteurs à forte croissance et, en fin de compte, pour renforcer les marchés des capitaux.

“Avec le soutien de la SFI, nous espérons non seulement fournir du capital de croissance, mais aussi une expertise industrielle et de création de valeur, qui sont toutes actuellement limitées dans la région MENA avec un accent sur l’Afrique du Nord. Il y a une demande croissante pour ce type de soutien car les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages de la propriété institutionnelle et d’une gestion professionnelle”, a déclaré Nabil Triki, directeur associé et PDG de SPE Capital.

Pour sa part, la directrice régionale de la SFI pour la région MENA, Beatrice Maser, a déclaré qu’en soutenant un gestionnaire de fonds expérimenté axé sur le marché de la région MENA, le soutien de la SFI contribuera à signaler la viabilité continue du capital-investissement dans la région. “Un meilleur accès à ce type de financement peut contribuer à stimuler le développement du secteur privé et la création d’emplois, qui sont tous deux encore très nécessaires dans la région”, a-t-elle ajouté.

Selon la déclaration, le manque de capital-risque entrave la croissance économique et contrecarre l’esprit d’entreprise dans toute la région MENA. En fournissant des capitaux, le capital-investissement et le capital-risque peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement, en aidant à créer des entreprises dynamiques et créatrices d’emplois qui sont le moteur de la prospérité, fournissent des biens et des services essentiels et renforcent la classe moyenne.

La SFI a investi un total de 40,5 millions de dollars dans des fonds de capital-investissement et de capital-risque pour soutenir les entreprises de la région MENA au cours de l’année 2020.