200 mille autres doses de vaccin offertes par les USA

200 mille doses de vaccin anti-covid-19 ont été offertes lundi par les Etats Unis d’Amérique au profit de la Tunisie dans le cadre de l’initiative Covax, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

- Publicité-

La Tunisie a réitéré ses remerciements aux USA pour le soutien continu au profit du peuple tunisien afin de l’aider à lutter contre la pandémie. Un appui qui témoigne des fortes relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. L’ambassade des USA en Tunisie a indiqué qu’avec ces doses de vaccin Pfizer, l’ensemble, des vaccins offerts par les USA, atteint près de 2 millions doses depuis le mois de juillet dernier.

L’ambassadeur des USA en Tunisie, Donald Blome, a souligné à ce propos, l’engagement de son pays à offrir son soutien au peuple tunisien pour l’aider à faire face face contre le coronavirus. L’objectif est de sauver les vies et de favoriser des vaccins sécurisés et efficaces au profit de la population dans les plus brefs délais.